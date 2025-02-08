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Кэтпейнтинг — это форма искусства или издевательство над животными?

Кэтпейнтинг — это форма искусства или издевательство над животными?

Если вам не нравится цвет вашей кошки, просто покрасьте ее. Такое смелое заявление сделали художница Хизер Буш и писатель Бертон Сильвер, выпустив в далеком 1994 году совместную книгу с фотографиями раскрашенных кошек.

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