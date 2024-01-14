В Киеве заявили, что готовят договоры о безопасности с США и рядом других стран Запада

Из Киева поступила информация о подготовке договоров о безопасности с США и рядом других государств. Об этом в воскресенье, 14 января, заявил советник руководителя офиса президента Украины Владислав Власюк.
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