Диверсия или авария? Пожар на газовой станции под Алуштой

Мало вероятно что правду узнаем, куда проще будет потом списать на затраты, получить компенсации и т.д.

Александр Гребнев

Денег жалко на охрану а охрана в это неспокойное.время ой как нужна о спокойной жизни на время надо забыть много бродят продажных людей за копейки на все согласны их нужно отстреливать не жалея ради спокойствия живущих и отдыхающих