В Алуште и поселках из-за ночного пожара на газораспределительной станции отключен газ. Причины аварии до сих пор точно неизвестны, на восстановление газоснабжения потребуется от 7 до 10 дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Диверсия или авария? Пожар на газовой станции под Алуштой
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мало вероятно что правду узнаем, куда проще будет потом списать на затраты, получить компенсации и т.д.
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5 час.
Александр Гребнев
Денег жалко на охрану а охрана в это неспокойное.время ой как нужна о спокойной жизни на время надо забыть много бродят продажных людей за копейки на все согласны их нужно отстреливать не жалея ради спокойствия живущих и отдыхающих
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3 час.
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