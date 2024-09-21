Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена принять до окончания срока его президентства ряд важных решений для поддержки Киева.
Зеленский призвал Байдена принять ряд решений для Украины
Комментарии
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Людмила Абрамова
тварь нацистская
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12 час.
уразметов рустам
А что о нём говорить чудовище обрекшее на истребление своего народа , он уже подписал себе смертный приговор кровью украинцев , и штатам он нужен пока воюет .
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12 час.
Eduard
А тыраб Байдена,что на поклон ездишь?
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11 час.
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