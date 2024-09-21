Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский призвал Байдена принять ряд решений для Украины

Зеленский призвал Байдена принять ряд решений для Украины

Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена принять до окончания срока его президентства ряд важных решений для поддержки Киева.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
тварь нацистская
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12 час.
уразметов рустам
А что о нём говорить  чудовище обрекшее на истребление своего народа , он уже подписал себе смертный приговор кровью украинцев , и штатам  он нужен пока воюет .
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12 час.
Eduard
А тыраб Байдена,что на поклон ездишь?
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11 час.

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