Диетолог Разаренова назвала низкую калорийность и большое количество белка плюсами грибов

Диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова рассказала о пользе грибов. Они достаточно трудно усваиваются, однако положительно влияют на организм, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
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