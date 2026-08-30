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Воронежские новости

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В Борисоглебске Воронежской области объявлена угроза дронов

В Борисоглебске Воронежской области объявлена угроза дронов

Борисоглебск стал новой локацией Воронежской области, где объявлена угроза дронов, ранее сирены звучали в Аннинском и Эртильском районах.

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