Россельхознадзор запретил «Мультикан-8» и «Мультикан-6» в Орловской и Курской областях

Запрещены к продаже серии препаратов «Мультикан-8» и «Мультикан-6» с номерами 20, 21, 11 и 12, срок годности которых истекает в январе и феврале 2028 года.
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