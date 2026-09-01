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Курские новости

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Россельхознадзор запретил «Мультикан-8» и «Мультикан-6» в Орловской и Курской областях

Россельхознадзор запретил «Мультикан-8» и «Мультикан-6» в Орловской и Курской областях

Запрещены к продаже серии препаратов «Мультикан-8» и «Мультикан-6» с номерами 20, 21, 11 и 12, срок годности которых истекает в январе и феврале 2028 года.

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