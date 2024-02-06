Поскольку все мы тут взрослые люди, то наверняка у вас, ровно как и у меня имеется опыт проведения ремонта в квартире.
Невероятные ремонты моих соотечественников.
Комментарии
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Майя Maja
Деревенская цыганщина это "наше все"))) Я уверена, что все это мещанство создавалось нуворишами точно в отдаленных уголках нашей необъятной Родины))
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23 час.
Майя Maja
А вот это точно очень оригинальный вариант "деревенского" дома
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23 час.
Майя Maja
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23 час.
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