Профессор Финогенова сообщила о подорожании выписок из ЕГРН с 1 января

С 1 января 2025 года стоимость выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) вырастет, сообщила агентству «Прайм» Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.
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