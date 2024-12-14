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Профессор Финогенова сообщила о подорожании выписок из ЕГРН с 1 января

Профессор Финогенова сообщила о подорожании выписок из ЕГРН с 1 января

С 1 января 2025 года стоимость выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) вырастет, сообщила агентству «Прайм» Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.

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