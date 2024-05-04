На Украине бронь от мобилизации получили акробаты и стриптизёры. И это не шутка: теперь в перечень освобожденных от мобилизации представителей критически важной инфраструктуры внесена Федерация пилонного спорта Украины наряду с футбольными клубами «Шахтер» и «Динамо».