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Русская весна

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На Украине бронь от мобилизации получили акробаты и стриптизёры

На Украине бронь от мобилизации получили акробаты и стриптизёры

На Украине бронь от мобилизации получили акробаты и стриптизёры. И это не шутка: теперь в перечень освобожденных от мобилизации представителей критически важной инфраструктуры внесена Федерация пилонного спорта Украины наряду с футбольными клубами «Шахтер» и «Динамо».

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