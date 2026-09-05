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Аргументы недели

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NYT: Иран намерен измотать США, продолжая конфликт месяцами

NYT: Иран намерен измотать США, продолжая конфликт месяцами

Согласно докладам американской разведки, Иран стал увереннее в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и, судя по всему, намерен продолжать конфликт в течение нескольких месяцев, чтобы измотать Соединённые Штаты, пишет NYT.

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