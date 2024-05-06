Популярность Майнкрафта. Почему эта игра всем нравится

В чем секрет успеха игры, у которой нет главного – конечной цели, и графика которой не хочет взрослеть и вырастать из пиксельного примитивизма 80-х? Спойлер: в безграничной свободеЕсть два способа проводить время на диване перед телевизором – пассивно и активно.