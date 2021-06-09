Военнослужащие соединения управления ВВО отработали выполнение задач связи на современной аппаратуре

Военнослужащие соединения управления ВВО отработали выполнение задач связи на современной аппаратуре

В общей сложности к занятиям привлекалось несколько сотен военнослужащих, десятки единиц техники связи, стоящей на вооружении соединения.

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