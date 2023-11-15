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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руседски предсказал, что через 5 лет Синнер будет первой ракеткой мира

Грег Руседски прокомментировал победу Янника Синнера над Новаком Джоковичем на итоговом турнире ATP в Турине – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

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