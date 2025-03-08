Apple приостанавливает поддержку Siri: что стоит за этим решением?

Компания Apple временно прекращает обновление голосового помощника Siri. Хотя сроки возобновления поддержки не определены, решение объясняется стремлением корпорации усилить позиции на рынке искусственного интеллекта.
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