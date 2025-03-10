Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня подряд в майские праздники в текущем году. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказала эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в беседе с «РИА Новости».