Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня подряд в майские праздники в текущем году. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказала эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в беседе с «РИА Новости».
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