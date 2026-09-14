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Царьград

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Китай начал углубленную интеграцию с Россией и Монголией

Китай начал углубленную интеграцию с Россией и Монголией

Китай, Россия и Монголия начали процесс углубленной интеграции в пограничной охране. Трехсторонние учения "Пограничное сотрудничество - 2026" состоялись в начале сентября в районе Маньчжурии, Внутренняя Монголия.

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