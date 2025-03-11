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Российские войска контролируют ключевые маршруты снабжения в Курской области

Российские войска контролируют ключевые маршруты снабжения в Курской области

Российская армия взяла под контроль снабжение в Курской области, усложнив ситуацию для украинских войск.

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