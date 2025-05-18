Театр абсурда
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Театр абсурда

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Крыша для "золотой судьи" и не только. Сколько стоит хамство Алиева

Крыша для "золотой судьи" и не только. Сколько стоит хамство Алиева

Александр Бабицкий "Враг моего врага – мой друг" – именно таким принципом, судя по его действиям, руководствуется в отношении России Ильхам Алиев, который собирает под своё крыло беглецов из нашей страны.

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