Более 50 кг дуриана и 13 кг гуавы изъяли у мужчины в казанском аэропорту

Изъяты дуриан и гуава в казанском аэропорту Фото: © пресс-служба Татарстанской таможни В международном аэропорту «Казань» у россиянина, прибывшего рейсом из Ашхабада, изъяли более 50 кг дуриана, а также более 13 кг гуавы.