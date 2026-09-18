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Татар-информ

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Более 50 кг дуриана и 13 кг гуавы изъяли у мужчины в казанском аэропорту

Более 50 кг дуриана и 13 кг гуавы изъяли у мужчины в казанском аэропорту

Изъяты дуриан и гуава в казанском аэропорту Фото: © пресс-служба Татарстанской таможни В международном аэропорту «Казань» у россиянина, прибывшего рейсом из Ашхабада, изъяли более 50 кг дуриана, а также более 13 кг гуавы.

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