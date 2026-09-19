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В Барнауле выставили на торги за 8,6 млн рублей дом мещанина-банкрота Бахарева

В Барнауле выставили на торги за 8,6 млн рублей дом мещанина-банкрота Бахарева

Новому владельцу предстоит ремонт фасада, крыши и окон, но менять облик дома нельзя В Барнауле выставлен на торги еще один объект культурного наследия — деревянный дом на улице Анатолия, 122.

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