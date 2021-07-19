Экономика сегодняПолитикаМинсельхоз опроверг прогнозы на подорожание хлеба в РоссииМинсельхоз заявил, что цены на хлеб в России находятся на стабильном уровне и такая ситуация сохранится в будущем.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛРЛеонид Ла РошельХлебозаводы решили не отставать от всероссийского конкурса "Мы поднимаем цены! А вам слабо?!" По их мнению, компоненты сильно подорожали и дотациями это не покрыть.LFleonid fedorovВедомство не видит предпосылок в поднятии цен.... А если цены таки взлетят, дадут ли пинка всем этим "специалистам" ?Андрей ВикторовЕсли это написали и "...Минсельхоз опроверг прогнозы на подорожание хлеба в России..." значит что? Это может означать только одно - ХЛЕБ РЕАЛЬНО, СКОРО И СИЛЬНО ПОДОРОЖАЕТ!Комментировать
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