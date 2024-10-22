В Калуге возбудили уголовное дело о халатности из-за аварийного дома

По итогам проверки аварийного дома в Калуге следователи возбудили уголовное дело. Напомним, что ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факт нарушения прав жильцов аварийного дома № 8 по улице Телевизионной.
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