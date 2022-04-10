Почему не всходит петуния. Исключите эти ошибки и всходы обязательно появятся

Всем привет! Почему не всходит петуния? Дело далеко не в семенах, а в способе посева. Многие садоводы сами того не замечая, делают маленькие и на первый взгляд незначительные ошибки, но они являются роковыми для нежных всходов.
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