Крымские учёные адаптировали виноград к 32-градусным морозам

Учёный из Никитского ботанического сада выиграл грант на исследования винограда. При помощи метода генной модификации исследователи могут регулировать биологические процессы растений, что позволит выращивать виноград более высокого качества.
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