Эпидемиолог Ван Хэшэн: «болезнь Х» сложно избежать, но с ней можно справиться

Избежать возникновения нового потенциального заболевания, называемого «болезнью Х», будет сложно. Такое заявление сделал глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, сообщило китайский новостной сайт The Paper.
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