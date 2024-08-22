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salekhard.online

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А у нас теперь и газ. Его долго ждали, хотя природные богатства в крае были несметны

А у нас теперь и газ. Его долго ждали, хотя природные богатства в крае были несметны

Четверть века назад – 3 сентября 1999 года – Юрий Неёлов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, открыл торжественный митинг в честь пуска в столицу региона бытового газопровода.

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