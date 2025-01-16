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Царьград

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В Подмосковье в два раза выросло количество схем с «чёрными» брокерами

В Подмосковье в два раза выросло количество схем с «чёрными» брокерами

О мошенниках рассказали в Главном управлении региональной безопасности.За 2024 год в Подмосковье в два раза выросло количество мошеннических схем с «чёрными» брокерами.

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