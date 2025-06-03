«Финам» откроет доступ к японскому фондовому рынку уже летом

Брокерская компания «Финам» в течение ближайших трёх месяцев планирует предоставить российским квалифицированным инвесторам доступ к торговле японскими акциями, сообщил РБК директор по международному бизнесу компании Алексей Бербеницкий.
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