Артиллеристы ВС РФ уничтожили очередной танк Abrams на авдеевском направлении

Скриншот видео Артиллеристы группировки войск "Центр" использовали высокоточный боеприпас "Краснополь" для уничтожения очередного американского танка М1 Abrams, стоящего на вооружении ВСУ, на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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