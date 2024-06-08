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Артиллеристы ВС РФ уничтожили очередной танк Abrams на авдеевском направлении

Артиллеристы ВС РФ уничтожили очередной танк Abrams на авдеевском направлении

Скриншот видео Артиллеристы группировки войск "Центр" использовали высокоточный боеприпас "Краснополь" для уничтожения очередного американского танка М1 Abrams, стоящего на вооружении ВСУ, на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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