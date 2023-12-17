Простой десерт для ленивых поваров – рецепт шоколадного пирога

С выпечкой этого воздушного десерта справятся даже начинающие повара! Этот легкий торт – отличное решение для спонтанного чаепития, когда хочется порадовать себя чем-то вкусненьким, но не хочется тратить много временных и физических ресурсов на утомительную готовку.