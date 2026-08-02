БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 613 подписчиков

«Тогда мы идём к вам»: в Таджикистане официально запретили хиджабы, никабы и ваххабитские бороды

«Тогда мы идём к вам»: в Таджикистане официально запретили хиджабы, никабы и ваххабитские бороды

Власти Таджикистана официально ввели запрет на ношение хиджабов, никабов, бород и арабской одежды.

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Комментарии
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Владимир Тамбасов
Фейк. Ничего там не запрещали
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1 м.
Gennady Sokolovsky
&quot;контроль за мужчинами, которые носят бороды, ассоциируемые с религиозным экстремизмом&quot; Точнее сказать - показывают чёткую принадлежность, а не &quot;ассоциируемые&quot;.
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1 м.
М
Макс
А может быть возродить то что было? Ввести налог на бороды! Чем длиннее, тем дороже. Вот и пополнение бюджета! Ничего нового! Это уже было! Да и Петр I с этим боролся! А то уже и наши, и даже молодняк, поотрастили хостелы для блох и вшей!
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1 м.