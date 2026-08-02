«Тогда мы идём к вам»: в Таджикистане официально запретили хиджабы, никабы и ваххабитские бороды

М

Макс

А может быть возродить то что было? Ввести налог на бороды! Чем длиннее, тем дороже. Вот и пополнение бюджета! Ничего нового! Это уже было! Да и Петр I с этим боролся! А то уже и наши, и даже молодняк, поотрастили хостелы для блох и вшей!