Власти Таджикистана официально ввели запрет на ношение хиджабов, никабов, бород и арабской одежды.
«Тогда мы идём к вам»: в Таджикистане официально запретили хиджабы, никабы и ваххабитские бороды
Комментарии
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Владимир Тамбасов
Фейк. Ничего там не запрещали
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1 м.
Gennady Sokolovsky
"контроль за мужчинами, которые носят бороды, ассоциируемые с религиозным экстремизмом" Точнее сказать - показывают чёткую принадлежность, а не "ассоциируемые".
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1 м.
М
Макс
А может быть возродить то что было? Ввести налог на бороды! Чем длиннее, тем дороже. Вот и пополнение бюджета! Ничего нового! Это уже было! Да и Петр I с этим боролся! А то уже и наши, и даже молодняк, поотрастили хостелы для блох и вшей!
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1 м.
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