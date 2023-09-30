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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о победе на US Open: «Было потрясающе, но пора двигаться дальше»

В Пекине она проведет первый турнир после того, как взяла «Большой шлем». «Когда я приехала домой, все было очень спокойно.

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