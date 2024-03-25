"Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты" - командир отделения 92 ОШБр

Он заявляет, что для уклонистов на Украине должны быть созданы такие институты."С подобным положением вещей, когда добьют последнего добровольца, вас [уклонистов] все равно призовут в армию, причем сделают пушечным мясом" — пишет Маслов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии