Нижегородский уполномоченный оказал содействие организации в предоставлении рассрочки по уплате налогов

В декабре 2023 года в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого поступила жалоба от общества с ограниченной ответственностью на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии