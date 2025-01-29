В России предложили ужесточить закон против школьного буллинга. Почему это не поможет

С детьми надо больше проводить время. Родителям и классному руководителю. Объяснять ,что хорошо. а что плохо..А еще надо, чтобы дети могли осудить плохой поступок своего товарища. Нужны снова, октябрята. пионеры и т.д.

Александр Маркитанов

Есть эффективная мера - оценки за поведение и экскурсии для подростков в Сизо с тремя-четырьмя уровнями жёсткости (в зависимости от оценки, что поставит учитель). От нескольких часов до суток. Понюхав решётку изнутри, похлебав тюремной баланды, вместо маминого борща, у школьников-дебоширов рухнет иллюзия о тюремной романтике и он станет сдержанным. А подследственных и зэков инструктировать, кого мягко прессовать, кого жёстко. Если малолетний отморозок вообще без башни (как в Приморье, в Большом камне был такой урод), то и в петушиный угол можно. И всё - сохранённые жизни, честь и достоинство нормальных детей