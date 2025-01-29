В России предложили ужесточить закон против школьного буллинга. Почему это не поможет

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Всё о женщинах

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Комментарии
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Румина Мавлеева
С детьми надо больше проводить время.   Родителям и классному руководителю. Объяснять ,что хорошо. а что плохо..А еще надо,  чтобы дети могли осудить плохой поступок своего товарища. Нужны снова, октябрята. пионеры и т.д.
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15 час.
Александр Маркитанов
Посмотрите фильм &quot;Чучело&quot;, снят в эпоху октябрят и пионеров. Дети уже тогда начали деградировать, как и весь парт аппарат.
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9 час.
Александр Маркитанов
Есть эффективная мера - оценки за поведение и экскурсии для подростков в Сизо с тремя-четырьмя уровнями жёсткости (в зависимости от оценки, что поставит учитель). От нескольких часов до суток. Понюхав решётку изнутри, похлебав тюремной баланды, вместо маминого борща, у школьников-дебоширов рухнет иллюзия о тюремной романтике и он станет сдержанным. А подследственных и зэков инструктировать, кого мягко прессовать, кого жёстко. Если малолетний отморозок вообще без башни (как в Приморье, в Большом камне был такой урод), то и в петушиный угол можно. И всё - сохранённые жизни, честь и достоинство нормальных детей
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8 час.

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