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Гендиректор «Севастополя» о первом матче во Второй лиге: «Рады сделать праздник болельщикам. Счастливы будем тогда, когда попадем в призовую тройку»

Крымский клуб одержал победу над ростовским СКА в домашнем матче (3:1). Игру посетили 5350 человек.  «Мы рады сделать праздник севастопольским болельщикам, которые полностью заполняют стадион, начиная с 2014 года.

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