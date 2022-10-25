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Джо Байден поздравил с днём рождения "замечательного президента" Камалу Харрис

Джо Байден поздравил с днём рождения "замечательного президента" Камалу Харрис

Глава Белого дома Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис "замечательным президентом". Выступая на очередном брифинге, американский президент решил поздравить Камалу Харрис с днём рождения, несколько дней назад ей исполнилось 58 лет.

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