Джо Байден поздравил с днём рождения "замечательного президента" Камалу Харрис

Глава Белого дома Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис "замечательным президентом". Выступая на очередном брифинге, американский президент решил поздравить Камалу Харрис с днём рождения, несколько дней назад ей исполнилось 58 лет.
Глава Белого дома Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис "замечательным президентом". Выступая на очередном брифинге, американский президент решил поздравить Камалу Харрис с днём рождения, несколько дней назад ей исполнилось 58 лет.
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