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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Хардуэй о возможном обмене сына «Далласом»: «Они и правда пытаются. Мы тоже хотим получить новую возможность»

Экс-игрок НБА прокомментировал новость о Тиме Хардуэе-младшем в комментариях одной из социальных сетей, вскоре после чего удалил написанное.

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