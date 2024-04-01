Спасательная операция на руднике «Пионер» остановлена

Погибшими считаются 13 горняков.фото: t.me/mchs_official--> Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области остановлена из-за угрозы жизням спасателей, сообщает пресс-служба АО «Покровский рудник».
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