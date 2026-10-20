Объем просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья в Тюменской области с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов по состоянию на 1 августа 2026 года достиг 10,38 млрд рублей, увеличившись с начала года на 37%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии