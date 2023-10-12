Ещё раз и много раз о правилах на дороге. Сама жизнь требует их неукоснительного соблюдения

Актуальная тема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения ответственности и культуры участников дорожного движения стала основной не только в соцсетях, но и на общешкольных родительских собраниях в городе.
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