В Омской области расходы на коммуналку выросли в среднем до 4,9 тысячи рублей. Это более 10% от средних трат омской семьи.
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В Омской области расходы на коммуналку выросли в среднем до 4,9 тысячи рублей. Это более 10% от средних трат омской семьи.