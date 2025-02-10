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Царьград

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Санкции стали работать против США. Сборы удивили, но всё может измениться

Санкции стали работать против США. Сборы удивили, но всё может измениться

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России остаются на высоком уровне в начале 2025 года, и это значит, что санкции стали работать против США.

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