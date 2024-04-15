Евгений Сатановский: «Если бы всё, что запустил Иран, долетело до Израиля, то ответный ядерный удар произошел бы сегодня ночью»

Тегеран осуществил «генеральную репетицию уничтожения Израиля» и показал, что больше не будет себя ничем ограничивать В ночь с 13 на 14 апреля Иран осуществил самый массовый удар по Израилю, в котором были использованы, по данным The New York Times, более 300 ракет и БПЛА.