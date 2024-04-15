Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Евгений Сатановский: «Если бы всё, что запустил Иран, долетело до Израиля, то ответный ядерный удар произошел бы сегодня ночью»

Евгений Сатановский: «Если бы всё, что запустил Иран, долетело до Израиля, то ответный ядерный удар произошел бы сегодня ночью»

Тегеран осуществил «генеральную репетицию уничтожения Израиля» и показал, что больше не будет себя ничем ограничивать В ночь с 13 на 14 апреля Иран осуществил самый массовый удар по Израилю, в котором были использованы, по данным The New York Times, более 300 ракет и БПЛА.

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Комментарии
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Александр Рус
если бы Иран применил все свое оружие,жидовня уже была бы в аду
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2 час.
Александр Долин
а  что  автор  здесь  а  не  там
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1 час.
Светлана
Пора уничтожить это сионистское гнездо
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41 мин.

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