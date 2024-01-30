Лишь тот, кто способен сопротивляться безо всякой надежды, достоин победить. А ещё у нас есть РВСН.
Почему русские не боятся ядерной войны?
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Христос Второй
России необходимо в пять раз усилить ПВО для предотвращения проникновения ядерных ракет США Минитмэнов и Трайдентов с различных источников их запуска на территорию России. А также необходимо в десять раз увеличить выпуск ракет стратегического назначения и оперативно тактических ракет, не 115 ракет в месяц , а полторы тысячи. То же самое и по стратегическим ракетам . Предстоит семимесячная война ракетами стратегического назначения, а также необходимо уничтожить все спутники США, которые передают координаты наших вооруженных сил и будут сбивать наши стратегические ракеты лазерами. После войны согласен необходимо объединить наши государства с единым правительством и королем , который у нас уже есть....
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1 час.
Не Он
Известно, что только дурак ничего не боится. Нормальные люди боятся любой войны, тем более, ядерной. Ну а, дураков и преступников, надеющихся уцелеть в ядерном пожаре - в последствии, сильно поубавится. Кто не сгорит - того повесят.
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19 мин.
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