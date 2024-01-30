Почему русские не боятся ядерной войны?

Христос Второй

России необходимо в пять раз усилить ПВО для предотвращения проникновения ядерных ракет США Минитмэнов и Трайдентов с различных источников их запуска на территорию России. А также необходимо в десять раз увеличить выпуск ракет стратегического назначения и оперативно тактических ракет, не 115 ракет в месяц , а полторы тысячи. То же самое и по стратегическим ракетам . Предстоит семимесячная война ракетами стратегического назначения, а также необходимо уничтожить все спутники США, которые передают координаты наших вооруженных сил и будут сбивать наши стратегические ракеты лазерами. После войны согласен необходимо объединить наши государства с единым правительством и королем , который у нас уже есть....