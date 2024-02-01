ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Новомихайловке и заходят с северо-востока: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 1 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 1 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Донецком направлении: действия по штурму Новомихайловки российские войска сосредоточили с северо-востока, где ранее им удалось прорвать оборонительные порядки врага.