Орбан: Трамп пока не уполномочен говорить о перемирии на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пока не имеет полномочий говорить о перемирии на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистами, видеозапись опубликовали в соцсети Facebook*.
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