На 12% сократила добычу нефти РФ в апреле 2022

Добычу нефти с учетом газового конденсата снизила Россия в апреле 2022 года на 12,1% по отношению к марту — до 41,12 млн тонн, сообщил «Интерфаксу» информированный источник, отметив, что по отношению к апрелю 2021 года добыча снизилась на 4,4%.