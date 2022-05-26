Нефть Капитал

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На 12% сократила добычу нефти РФ в апреле 2022

На 12% сократила добычу нефти РФ в апреле 2022

Добычу нефти с учетом газового конденсата снизила Россия в апреле 2022 года на 12,1% по отношению к марту — до 41,12 млн тонн, сообщил «Интерфаксу» информированный источник, отметив, что по отношению к апрелю 2021 года добыча снизилась на 4,4%.

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