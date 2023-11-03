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«Болеет очень сильно», – Анна Заворотнюк сообщила о состоянии тяжелобольной матери

«Болеет очень сильно», – Анна Заворотнюк сообщила о состоянии тяжелобольной матери

Уже 4 года Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Все это время родственники звезды не афишируют информацию о ее состоянии, и лишь изредка высказываются по этому поводу.

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